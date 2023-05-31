С Новым Годом!

Русскоязычные жители Германии стали чаще сталкиваться с дискриминацией в банковской сфере

Экономика
Русскоязычные жители Германии стали чаще сталкиваться с дискриминацией в банковской сфере

Граждане Германии с русскими фамилиями или имеющие российское гражданство столкнулись с дискриминационной политикой в финансовой сфере. Сommerzbank запрещает так или иначе связанным с Россией гражданам использовать банкоматы. На это обратила внимание Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

Правозащитная организация указывает на то, что Сommerzbank проявляет нездоровую инициативу. Представители VADAR предупредили, что могут внести банк в реестр организаций, способствующих дискриминации.

Ассоциация призвала жителей Германии оказать давление на организацию и не пользоваться ее услугами, пока руководство банка не решит отказаться от дискриминационных практик.

#германия #русофобия #банк #Сommerzbank