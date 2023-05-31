Политолог Баширов объяснил, почему США испугались визита Илона Маска в Китай

Первый за три года визит американского миллиардера Илона Маска в Китай вызвал недовольство у Соединенных Штатов, так как они опасаются, что владелец Twitter намерен пойти на компромисс с Пекином в рамках делового сотрудничества, несмотря на противостояние между двумя странами. Об этом в Telegram-канале «Политджойстик» пишет политолог Марат Баширов.
Как отмечается на сайте МИД КНР, предприниматель прилетел в Поднебесную во вторник, 30 мая, и встретился с министром иностранных дел Цинь Ганом. Во время беседы Маск заявил о готовности принадлежащей ему компании Tesla, которая занимается производством электромобилей, расширять бизнес в Китае.
В ответ глава дипломатического ведомства заверил, что Пекин, со своей стороны, будет «неуклонно продвигать открытость» на высоком уровне. Кроме того, КНР намерена сохранять приверженность созданию «интернациональной» деловой среды для компаний со всего мира, в том числе и Tesla.
«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения принесут пользу как Китаю, так и США, а также всему миру. Возьмем в качестве аналогии Tesla Motors. Для успешного развития китайско-американских отношений необходимо повернуть руль и двигаться в правильном направлении взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул министр.
По мнению Баширова, если еще пару лет назад поездка Маска в Китай не вызвала бы никакой тревоги в Вашингтоне, то сегодня визит предпринимателя наполнен «алармистским смыслом». Эксперт объяснил это двумя обстоятельствами — укреплением отношений Москвы и Пекина, с одной стороны, и эскалацией конфликта между КНР и США, с другой.
«Автомобильный бизнес Илона процентов на 50 зависит от заводов в Китае, аэропрограмма [находится — прим. ред.] в прямой конкуренции с китайскими планами, и так по всем бизнес-направлениям. Несомненно, Илон будет искать компромиссы с Пекином. Вот только в Вашингтоне смотрят на это с недовольством, и Маск может оказаться в геополитических тисках», — заключил политолог.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что Вашингтон не собирается мириться с санкциями Китая в отношении американской компании Micron Technology. По ее словам, в Штатах расценивают введенные ограничения как экономическое принуждение.