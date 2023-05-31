Политолог Баширов объяснил, почему США испугались визита Илона Маска в Китай

По мнению Баширова, если еще пару лет назад поездка Маска в Китай не вызвала бы никакой тревоги в Вашингтоне, то сегодня визит предпринимателя наполнен «алармистским смыслом». Эксперт объяснил это двумя обстоятельствами — укреплением отношений Москвы и Пекина, с одной стороны, и эскалацией конфликта между КНР и США, с другой.