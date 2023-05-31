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Россия и Китай провернули хитрый трюк для обхода блокировки SWIFT

Экономика
Россия и Китай провернули хитрый трюк для обхода блокировки SWIFT

Российские банки нивелировали блокировку SWIFT с помощью нестандартного решения. Около 30 организаций уже подключились к китайской платежной системы CIPS, а десятки других — ожидают одобрения заявок, пишет РИА Новости.

Кредитные организации не могут быть подключены к ней напрямую, они используют китайские банки-посредники. Это создает дополнительную степень защиты от американского влияния на финансовые потоки между странами.

Подключение к CIPS также позволит ускорить расчеты и упростит параллельный импорт. Одновременно с этим Россия и Китай смогут продолжать развивать сотрудничество в сферах торговли, науки и промышленности.

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