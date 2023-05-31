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Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне Лондона против Москвы

Политика
Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне Лондона против Москвы

Великобритания не ведет войну против России. Об этом заявили представители британского посольства, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о противостоянии Лондона и Москвы.

В беседе с РИА Новости дипломаты отметили, что Британия желает установления мира. Официальный Лондон продолжает призывать власти России вывести войска с территории Украины для урегулирования образовавшегося кризиса.

«Великобритания не воюет с Россией», — подчеркнули представители дипломатической миссии.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал должностных лиц Британии законными целями России, поскольку Лондон ведет необъявленную войну против Москвы.

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