Посольство Британии отреагировало на слова Медведева о войне Лондона против Москвы

Великобритания не ведет войну против России. Об этом заявили представители британского посольства, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о противостоянии Лондона и Москвы.
В беседе с РИА Новости дипломаты отметили, что Британия желает установления мира. Официальный Лондон продолжает призывать власти России вывести войска с территории Украины для урегулирования образовавшегося кризиса.
«Великобритания не воюет с Россией», — подчеркнули представители дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что Медведев назвал должностных лиц Британии законными целями России, поскольку Лондон ведет необъявленную войну против Москвы.