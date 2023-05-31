Макрон призвал Европу обзавестись «мечами» для противостояния с Россией

Глава Пятой республики заявил о необходимости «стратегического пробуждения» в Европе. Макрон призвал страны обзавестись «мечами» для противостояния с Россией. Сама же Франция защищает восточный фланг НАТО и уделяет внимание поставкам для ВСУ.