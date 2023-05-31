Качиньский попытался обвинить Россию в провокациях на грядущих выборах в Польше

Россия может устроить провокации в преддверии парламентских выборов в Польше. Такой неоднозначной позиции придерживается председатель правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По его мнению, польская оппозиция тоже планирует предпринять провокационные действия перед предстоящим голосованием. С подобными обвинениями политик выступил в интервью Gazeta Polska.
«Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше», — поделился «прогнозом» Качиньский, общаясь с журналистами.
Официальная Москва в свою очередь неоднократно опровергала обвинения коллективного Запада не только во вмешательстве в избирательный процесс, но и во внутренние дела других стран. Власти называли подобные нападки голословными, объясняя их общим антироссийским трендом.