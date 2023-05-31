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Политолог Светов назвал неурядицей несостоявшуюся встречу министров обороны Китая и США

Политика
Политолог Светов назвал неурядицей несостоявшуюся встречу министров обороны Китая и США

Встреча министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Ли Шанфу оказалась бы настоящей неурядицей. К соответствующему выводу пришел политолог и журналист Юрий Светов.

Таким образом собеседник «360» прокомментировал попытки официального Вашингтона выйти на связь с Пекином для организации этих переговоров. Известно, что китайские власти впоследствии сказали твердое «нет» американскому руководству.

«Встреча министров обороны Ллойда и Шанфу — какая-то неурядица. Американцы давно наложили санкции против китайского министра», — напомнил Светов.

По мнению политолога, позиция КНР не уничтожит отношения с США. Он объяснил это тесной связью стран в экономическом отношении. Светов обратил внимание, что агрессия и напряжение при этом идет лишь со стороны Белого дома.

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