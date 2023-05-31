Hürriyet: Путин и Зеленский встретятся с Эрдоганом после его инаугурации

Президент России Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский намерены посетить Турцию после инаугурации лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом написало издание Hürriyet.
Согласно полученной информации, на торжественную церемонию приглашены многие иностранные лидеры. Затем запланирован приватный визит Путина. После в Турцию приедет Зеленский.
Стороны намерены обсудить ход спецоперации на Украине. Кроме того, они поднимут вопросы по зерновой сделке.
Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили развитие отношений.