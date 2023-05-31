«Вас обманули»: в Twitter отреагировали на призыв Кулебы о членстве Украины в НАТО

Руководство НАТО обмануло Украину в вопросе вступления в Альянс. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал членства в военный блок. Кроме того, он призвал дать Киеву гарантии безопасности.
Пользователи Twitter буквально взбесились из-за высказывания дипломата. Они напомнили, что Альянс уже больше года обещает «предпринять шаги к членству Киева». Однако военный блок не сделал ничего, кроме того, что дал оружие.
«Вас обманули, очнитесь. Спасайтесь», – отметил один из пользователей.
«А что может предложить Украина?» – добавил другой комментатор.
«Государство-террорист не должно стать частью НАТО», – взбесились юзеры.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказался об украинском конфликте. По его словам, ситуация обострилась из-за стремления Киева в НАТО.