Прокатным электросамокатам могут запретить проезд по пешеходным улицам в городах России

Депутаты партии «Единая Россия» выступили с предложением запретить передвижение на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, следует из обращения, направленного в Минтранс РФ и МВД.
Парламентарии выступили с инициативой об ограничении скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч на уровне программного обеспечения. Депутаты предложили запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться транспортными средствами лицам до 18 лет, пишут «Известия».
Непрерывный рост статистики происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) показывает, что внесенные изменения пока не работают, заявил руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.