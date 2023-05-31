Прокатным электросамокатам могут запретить проезд по пешеходным улицам в городах России

Парламентарии выступили с инициативой об ограничении скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч на уровне программного обеспечения. Депутаты предложили запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться транспортными средствами лицам до 18 лет, пишут «Известия».