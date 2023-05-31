Минобороны Китая попросило США создать атмосферу для диалога между военными двух стран

Белому дому следует сформировать атмосферу для переговоров между военными Китая и США. На это указал официальный представитель минбороны КНР Тань Кэфэй.
По его словам, официальный Вашингтон всегда заверяет в необходимости укрепления взаимодействия с Пекином. Однако это не мешает американским властям закрывать глаза на озабоченности китайского руководства.
«Американская сторона должна продемонстрировать искренность, исправить свои ошибки, создать необходимые условия для диалога и взаимодействия между двумя сторонами», — подчеркнул Кэфэй.
Ранее стало известно, что Китай не согласился на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ожидалось, что она пройдет на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, передает телеканал «360».