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Минобороны Китая попросило США создать атмосферу для диалога между военными двух стран

Политика
Минобороны Китая попросило США создать атмосферу для диалога между военными двух стран

Белому дому следует сформировать атмосферу для переговоров между военными Китая и США. На это указал официальный представитель минбороны КНР Тань Кэфэй.

По его словам, официальный Вашингтон всегда заверяет в необходимости укрепления взаимодействия с Пекином. Однако это не мешает американским властям закрывать глаза на озабоченности китайского руководства.

«Американская сторона должна продемонстрировать искренность, исправить свои ошибки, создать необходимые условия для диалога и взаимодействия между двумя сторонами», — подчеркнул Кэфэй.

Ранее стало известно, что Китай не согласился на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ожидалось, что она пройдет на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, передает телеканал «360».

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