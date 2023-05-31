РИА Новости: первый российский «стелс»-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании

Первый в России «стелс»-корвет проекта 20386 отправлен на перепроектирование с целью дополнительной проработки внедряемых в него инновационных решений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок», — заявил собеседник агентства.
Отметим, что современные корабли оснащены модульным принципом вооружения и возможностью базирования БПЛА. Головной корвет проекта 20386 носит название «Меркурий».