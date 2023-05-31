Sohu: решение Путина по ядерному оружию вызвало настоящий переполох в Европе

Как уточнили в издании Sohu, решение российского лидера вызвало настоящий переполох в странах Запада. НАТО выразила беспокойство после того, как Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали документы о порядке содержания ядерного оружия. После этих действий в Европе развернули военные учения, узнали авторы «ПолитРоссии» о реакции зарубежных стран.