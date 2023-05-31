Sohu: решение Путина по ядерному оружию вызвало настоящий переполох в Европе

Действия президента России Владимира Путина остудили горячие головы на Западе. Размещение ядерного оружия в Белоруссии стало ответом Москвы на поведение Европы и США.
Как уточнили в издании Sohu, решение российского лидера вызвало настоящий переполох в странах Запада. НАТО выразила беспокойство после того, как Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали документы о порядке содержания ядерного оружия. После этих действий в Европе развернули военные учения, узнали авторы «ПолитРоссии» о реакции зарубежных стран.
«Решение России развернуть в Белоруссии ядерное оружие тесно связано с недавней ситуацией. Во-первых, Великобритания поставила Украине снаряды с обедненным ураном. Путин сказал, что отреагирует на это. Во-вторых, размещение Россией ядерного оружия в Беларуси – это ответ в стиле “око за око” на действия США. Соединенные Штаты десятилетиями размещали ядерное оружие на территории своих союзников по НАТО», – говорится в материале.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович описал соглашение Москвы и Минска как попытку сдержать Запад. Его слова приводятся на телеканале «360».