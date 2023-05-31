В Стэнфордском университете заявили, что инопланетяне уже живут среди людей

Инопланетяне уже посещали Землю и по-прежнему находятся на планете, считает ученый-иммунолог из Стэнфордского университета Гарри Нолан.
Профессор назвал «стопроцентной» вероятность того, что иноземные существа уже посетили голубую планету, а также предположил, что люди сталкивались с ними, но не заметили ничего необычного, пишет Daily Mail.
Такие выводы Нолан сделал после общения с человеком, который занимался «сбором исходных данных» и теми, кто работает над «обратным проектированием потерпевших крушение летательных аппаратов», передает телеканал «360».