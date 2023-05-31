Медведев: Британия ведет против России необъявленную войну

Россия должна рассматривать каждое должностное лицо Британии в качестве своей законной военной цели, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, официальный Лондон выступает союзником киевского режима и предоставляет Украине военную помощь в виде оборудования и специалистов.
«То есть де-факто ведет против России необъявленную войну», — подчеркнул Медведев на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ высмеял будущее Украины при помощи одной картинки, передает телеканал «360».