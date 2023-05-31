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Власти КНДР признали неудачу при попытке вывести на орбиту военный разведспутник

Армия
Власти КНДР признали неудачу при попытке вывести на орбиту военный разведспутник

Армия КНДР предприняла попытку вывести на околоземную орбиту военный спутник разведывательного назначения, однако запуск новой ракеты «Чхоллима-1» прошел в нештатном режиме и закончился неудачей. Об этом сообщило ЦТАК, государственное информационное агентство Северной Кореи.

«После отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море», — сказано в опубликованном релизе.

В Пхеньяне отметили, что все дефекты в работе ракетно-космической техники будут выявлены и оперативно устранены, повторный запуск нового разведспутника КНДР состоится «как можно скорее».

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