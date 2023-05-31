Власти КНДР признали неудачу при попытке вывести на орбиту военный разведспутник

Армия КНДР предприняла попытку вывести на околоземную орбиту военный спутник разведывательного назначения, однако запуск новой ракеты «Чхоллима-1» прошел в нештатном режиме и закончился неудачей. Об этом сообщило ЦТАК, государственное информационное агентство Северной Кореи.
«После отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море», — сказано в опубликованном релизе.
В Пхеньяне отметили, что все дефекты в работе ракетно-космической техники будут выявлены и оперативно устранены, повторный запуск нового разведспутника КНДР состоится «как можно скорее».