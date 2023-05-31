Минск рассматривает увеличение тарифов на транзит российской нефти на 84%

Белоруссия рассчитывает компенсировать потери доходов от транзита нефти за счет увеличения тарифов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо с обращением местного оператора «Гомельтранснафта Дружба» в «Транснефть».
Белорусская сторона предлагает повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% от текущих значений. Такой шаг призван компенсировать потери доходов от транзита российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Письмо «Гомельтранснафта Дружба» сообщает о том, что по итогам первого квартала убыток составил 329 млн рублей. Предполагается, что за полгода этот показатель может вырасти до 1,26 млрд рублей.