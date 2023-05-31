Украинские военные в зоне спецоперации ведут себя до отчаяния бесстрашно, будто бы у них полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал снайпер российской группировки «Юг».
По его словам, на фронте были зафиксированы случаи, когда украинские солдаты выходили из укрытия безоружными и просто двигались вперед.
«Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное», — отметил боец.
Ранее украинские военнопленные сами неоднократно заявляли о случаях наркомании среди мобилизованных.