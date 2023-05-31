Пользователи Twitter накинулись на Зеленского после его слов о планах России

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли после слов о планах России. Свои комментарии оставили пользователи Twitter.
Недавно украинский лидер выразил мнение, что Белоруссия якобы станет следующей целью президента РФ Владимира Путина после завершения конфликта Украине.
Высказывание вызвало бурное обсуждение в Сети. Пользователи буквально накинулись на политика и назвали подобные выпады чушью.
«Зеленский уже не знает, как еще можно привлечь внимание Запада», – отметил один из пользователей.
«Ведь именно для этого Белоруссии дали ядерное оружие?» – задался вопросом другой комментатор.
«В прошлый раз Зеленский соврал о том, что Путин планировал вторгнуться в Европу», – напомнили юзеры.
Телеканал «360» ранее информировал, что на Украине возбудили уголовное дело по статье о госизмене в отношении Владимира Зеленского. Причиной является назначение «сотрудников ФСБ» на службу в СБУ.