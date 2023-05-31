Американские власти дают Киеву «индульгенцию» на продолжение столкновений с Россией. С таким заявлением выступил посол в США Анатолий Антонов.
Дипломат расшифровал реакцию США на атаку украинских дронов в Москве. Запад публично проигнорировал инцидент в российской столице.
«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами», — говорится в комментарии Антонова.
Ранее в Белом доме подтвердили, что осведомлены о произошедшем в Москве. Американская сторона собирает сведения по атаке дронов, рассказали на телеканале «360».