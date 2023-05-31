Белгородский губернатор объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж

Детей начнут вывозить в Воронеж из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Заявление главы области было сделано после очередных обстрелов Шебекино. Детей начнут вывозить с приграничных территорий 31 мая, первые 300 несовершеннолетних будут отправлены в Воронеж, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что Воронежская область примет на летний отдых детей из Белгородской области. Также власти региона ведут переговоры с Крымом, Ставропольским краем, Ярославской и Калужской областями об организации отдыха для ребят из приграничных сел.
ВСУ нанесли массированный удар по Шебекино в 03:15 минут 31 мая. В результате случившегося пострадали четыре человека, передает телеканал «360».