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Беспилотник рухнул в одном из садоводств в Белгородской области

Происшествия
Беспилотник рухнул в одном из садоводств в Белгородской области

Беспилотный аппарат упал на территории Белгородской области в садовом товариществе под Старым Осколом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

По данным издания, дрон обнаружили местные жители в СНТ «Оазис», который находится примерно в 90 километрах от государственной границы с Украиной. Аппарат лежал возле жилого дома.

Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и забрали обломки беспилотника на экспертизу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

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