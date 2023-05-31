Беспилотник рухнул в одном из садоводств в Белгородской области

Беспилотный аппарат упал на территории Белгородской области в садовом товариществе под Старым Осколом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По данным издания, дрон обнаружили местные жители в СНТ «Оазис», который находится примерно в 90 километрах от государственной границы с Украиной. Аппарат лежал возле жилого дома.
Оперативные службы уже прибыли на место происшествия и забрали обломки беспилотника на экспертизу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.