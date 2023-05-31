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Число погибших при обстреле ЛНР из системы HIMARS возросло до пяти человек

Происшествия
Число погибших при обстреле ЛНР из системы HIMARS возросло до пяти человек

Пять человек погибли в результате обстрела птицефабрики в луганских Карпатах, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. Украинская армия вела огонь из HIMARS – реактивной системы залпового огня американского производства.

Число пострадавших также возросло до 19 человек, ранее заявлялось о четверых погибших и 16 раненых. В Telegram-канале представительства ЛНР говорится, что по птицефабрике выпустили четыре ракеты из реактивной артиллерии западного образца.

Конкретной информации о разрушениях в Карпатах пока не поступало. На местах падения ракет работают представители экстренных служб.

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