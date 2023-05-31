Сбой энергосистемы лишил света почти два миллиона жителей Украины

Сбой в энергосистеме произошел на территории Украины 30 мая. В результате без света остались практически два миллиона человек, об этом говорится в сообщении министерства энергетики страны.
По данным ведомства, сбой зафиксировали приблизительно в 13:00 по местному времени. Он был вызван аварией у оператора системы передачи электроэнергии. Как сообщили в министерстве, это рекорд по числу одновременно обесточенных потребителей с февраля.
«30 мая около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы... Всего без света одновременно осталось почти два миллиона абонентов», — следует из сообщения ведомства.
Без света остались жители Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей Украины. Также отключения произошли в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.