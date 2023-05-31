Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что продолжает убеждать союзников в необходимости поставок средств ПВО и противостоянии России. Его высказывание оценили пользователи социальной сети Twitter.
Читатели напомнили украинскому президенту, что именно он несет ответственность за начало вооруженного конфликта. Сейчас, уверены они, Зеленский пожинает то, что посеял еще давно.
«Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву», — отметил один из комментаторов.
В вооруженном конфликте Украину поддерживает лишь 50 процентов населения США, добавили пользователи. При этом большая часть испытывает ненависть к Зеленскому, который стал миллиардером благодаря американским налогоплательщикам, написали юзеры.