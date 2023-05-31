Маленький ребенок оперся на перила и разбил голову во время прогулки на Урале

В Новоуральске малолетняя девочка разбила голову во время прогулки с мамой. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует екатеринбургский портал «Е1».
На опубликованном ролике заметно, как девочка схватилась за лестничные перила, однако конструкция оказалась не закреплена. После этого перила начали падать, вместе с ними рухнул и ребенок.
«Лесенка и перила никак не закреплены», — сказал папа пострадавшей девочки.
По словам родителей, они уже обратились с заявлением в полицию. Местные журналисты, в свою очередь, также попросили полицию прокомментировать случившееся.