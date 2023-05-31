Четыре жителя ЛНР погибли при обстреле птицефабрики со стороны ВСУ

Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обстрела Луганской Народной Республики со стороны украинских ВС. Об этом сообщило представительство региона в СЦКК.
По информации в Telegram-канале ведомства, боевики устроили обстрел птицефабрики в населенном пункте Карпаты. На данный момент известно как минимум о четырех жертвах.
Прочие детали и обстоятельства обстрела пока неизвестны. На месте происшествия работают представители экстренных служб и силовых структур.
Минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнул пожар, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Как отмечал глава региона, предварительно, ЧП возникло из-за атаки беспилотника. На данный момент возгорание полностью потушено.