Сенатор Грэм обсудил с Зеленским детали контрнаступления ВСУ

По словам Грэма, уже в ближайшее время украинские войска якобы должны продемонстрировать свою силу. Более того, как отметил сенатор, ВСУ уже начали наносить удары, растягивающие российскую оборону. Другие детали украинского наступления он раскрывать не стал.

