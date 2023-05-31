Сенатор Грэм обсудил с Зеленским детали контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сенатору Линдси Грэму детали планируемого контрнаступления вооруженных сил страны. Об этом американский политик рассказал в интервью газете Politico.
По словам Грэма, уже в ближайшее время украинские войска якобы должны продемонстрировать свою силу. Более того, как отметил сенатор, ВСУ уже начали наносить удары, растягивающие российскую оборону. Другие детали украинского наступления он раскрывать не стал.
«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил Грэм.
Ранее о сроках начала украинского контрнаступления высказался командующий Сухопутными войсками страны Александр Сырский. По его словам, оно «скоро наступит».