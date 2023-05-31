SHOT: беспилотник устроил взрыв на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

Громкий взрыв раздался на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Информацию об этом передает Telegram-канал SHOT.
Предварительно установлено, что мощный взрыв произошел в результате нападения беспилотного летательного аппарата. Опубликованная в Сети видеозапись демонстрирует огромный столб пламени в районе предприятия.
«Мощный взрыв прогремел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Предварительно, завод атаковали беспилотники», — говорится в сообщении.
Информация о возможных пострадавших среди сотрудников завода уточняется. На место взрыва выехали спасательные бригады. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров.