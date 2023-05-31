Байден планирует подписать закон об избежании дефолта в США до 5 июня

Американский президент Джо Байден намерен до 5 июня получить на подпись законопроект, предотвращающий суверенный дефолт в США. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN.
Конгресс США 31 мая начнут обсуждать проект, который на два года отменит потолок госдолга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета. Фундаментом документа выступили компромиссные договоренности, о которых демократ Джо Байден и республиканец, спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились на прошлой неделе.
«Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня», — сообщила Жан-Пьер.
Американский минфин считает, что без одобрения конгресса на расширение лимитов заимствований Соединенные Штаты уже 5 июня не смогут выполнять свои финансовые обязательства. Предполагается, что это может привести к катастрофе экономику не только в США, но и во всем мире.