Почти 200 боевиков и ангары с западной воентехникой уничтожили на правобережье Днепра

Удары по боевикам и их арсеналам были нанесены артиллеристами группировки «Днепр» и поддерживающей их авиацией. По словам представителя местных служб, российские военные, выполняющие задачи на правобережье Днепра, также поразили четыре склада ВСУ с боеприпасами к артиллерии.