Почти 200 боевиков и ангары с западной воентехникой уничтожили на правобережье Днепра

Российские войска за последние десять дней уничтожили до 200 украинских военных и порядка 50 единиц техники на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Удары по боевикам и их арсеналам были нанесены артиллеристами группировки «Днепр» и поддерживающей их авиацией. По словам представителя местных служб, российские военные, выполняющие задачи на правобережье Днепра, также поразили четыре склада ВСУ с боеприпасами к артиллерии.
«Поражено до 50 единиц техники в ангарах - танки Т-64 «Булат», БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, «Козак-7», M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A», — цитирует собеседника госагентство.
Помимо этого, российские барражирующие боеприпасы уничтожили западные гаубицы М777, поставленные на вооружение армии Украины, а также ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10».