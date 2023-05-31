Daily Mail: на «Титанике» нашли ожерелье из зуба вымершего мегалодона

В статье подчеркивается: до сих пор непонятно, почему в компании, руководившей исследованием, приписали зуб именно мегалодону. По мнению палеонтолога Майкла Бентона, зуб может принадлежать и современному виду акул. Тем не менее, после обнаружения находки исследователи намерены отыскать владельца ожерелья при помощи искусственного интеллекта.