Daily Mail: на «Титанике» нашли ожерелье из зуба вымершего мегалодона

Ожерелье из зуба мегалодона – вида вымерших акул из семейства Otodontidae – подняли со дна парохода «Титаник», затонувшего в 1912 году. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на другие СМИ.
Потонувший корабль лежит на глубине примерно 13 тысяч футов (3962,4 метра). Минувшим летом к «Титанику» подплывали подводные аппараты, которые провели там более 200 часов и сделали 700 тысяч фото лайнера. На одном из снимков разглядели очертания, которые характеры для акульих зубов.
В статье подчеркивается: до сих пор непонятно, почему в компании, руководившей исследованием, приписали зуб именно мегалодону. По мнению палеонтолога Майкла Бентона, зуб может принадлежать и современному виду акул. Тем не менее, после обнаружения находки исследователи намерены отыскать владельца ожерелья при помощи искусственного интеллекта.