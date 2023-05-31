Объем денежных переводов из России в Казахстан сократился на 44%

Объем денежных переводов из России в Казахстан по итогам апреля 2023 года сократился на 44% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом передает РБК со ссылкой на статистику Нацбанка республики.
Всего в апреле текущего года из России в Казахстан было переведено 1,7 млрд рублей. Этот показатель стал минимальным с апреля 2022 года. По сравнению с мартом объем переводов в апреле стал меньше на 16%. Сократилось и количество транзакций — минус 27% за год.
Вместе с этим Россия продолжает занимать первое место по доле переводов в Казахстан. На нее приходится 39%. Далее следуют Южная Корея — 10,3%, США — 10,2%, Узбекистан — 10,1% и Турция — 6,2%.