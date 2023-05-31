Двое мужчин пострадали из-за обрушения балкона многоквартирного дома в Туле

В Туле на улице Нормандия-Неман произошло обрушение балкона, находящегося на втором этаже многоквартирного жилого дома. В результате ЧП госпитализированы два человека, сообщил в соцсети территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи по Тульской области.
По информации центра, в результате обрушения балкона травмы получили мужчины 44 и 70 лет.
«Они доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», — следует из сообщения.
В центре добавили, что первый медицинский экипаж прибыл на место ЧП на улицу Нормандия-Неман спустя семь минут после поступления сигнала. Сведений о других пострадавших и разрушениях не поступало.