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Двое мужчин пострадали из-за обрушения балкона многоквартирного дома в Туле

Происшествия
Двое мужчин пострадали из-за обрушения балкона многоквартирного дома в Туле

В Туле на улице Нормандия-Неман произошло обрушение балкона, находящегося на втором этаже многоквартирного жилого дома. В результате ЧП госпитализированы два человека, сообщил в соцсети территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи по Тульской области.

По информации центра, в результате обрушения балкона травмы получили мужчины 44 и 70 лет.

«Они доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», — следует из сообщения.

В центре добавили, что первый медицинский экипаж прибыл на место ЧП на улицу Нормандия-Неман спустя семь минут после поступления сигнала. Сведений о других пострадавших и разрушениях не поступало.

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