Эко-активисты перекрыли движение по четырем мостам в Лондоне

Активисты движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») 30 мая в час пик парализовали движение на четырех переправах через реку Темза в Лондоне. Об этом говорится на сайте организации.
Заблокированными оказались мосты Ватерлоо, Блэкфрайерс, Лондонский и Тауэрский. В скором времени на акцию отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Активисты не стали оказывать им сопротивления и по команде полицейских разошлись. В результате никого не задержали.
Участники движения Just Stop Oil регулярно выходят на улицы Лондона с 24 апреля. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к негативным экологическим последствиям разработок новых месторождений нефти в Великобритании.