Эко-активисты перекрыли движение по четырем мостам в Лондоне

Заблокированными оказались мосты Ватерлоо, Блэкфрайерс, Лондонский и Тауэрский. В скором времени на акцию отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Активисты не стали оказывать им сопротивления и по команде полицейских разошлись. В результате никого не задержали.