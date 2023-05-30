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Зеленский: Киев и Берлин договариваются об общей позиции перед важными мероприятиями

Политика
Зеленский: Киев и Берлин договариваются об общей позиции перед важными мероприятиями

Украина и Германия согласовывают свою позицию и выходят на общие решения перед важными международными мероприятиями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, были обсуждены темы обороны и сотрудничества в сфере безопасности.

«Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения», — сообщил Зеленский.

О каких именно решениях и позициях идет речь, украинский президент не уточнил. Соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.

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