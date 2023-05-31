Небензя сообщил о неоднократных попытках Киева подвести мир к черте ядерного конфликта

Дипломат выразил надежду, что после заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси секретариат агентства покажет свою непредвзятость и неангажированность, осудив действия Украины. По словам Небензи, действия Киева могут усугубить ситуацию не только вокруг Запорожской АЭС, но и в Европе, что приведет к ядерной катастрофе.