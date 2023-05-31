Небензя сообщил о неоднократных попытках Киева подвести мир к черте ядерного конфликта

Украина своими действиями неоднократно подводила мир к черте ядерного конфликта, в связи с чем МАГАТЭ должна осудить обстрелы со стороны Киева. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
Дипломат выразил надежду, что после заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси секретариат агентства покажет свою непредвзятость и неангажированность, осудив действия Украины. По словам Небензи, действия Киева могут усугубить ситуацию не только вокруг Запорожской АЭС, но и в Европе, что приведет к ядерной катастрофе.
Гросси ранее назвал удачей, что на АЭС в Запорожье еще не произошла ядерная авария. Он призвал приложить максимум усилий для предотвращения возможности ядерного инцидента на атомной электростанции.