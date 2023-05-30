Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов

Пентагон 31 мая объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Его размер составит 300 млн долларов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского ведомства.
Чиновник не стал уточнять, что именно войдет в новый пакет военной помощи. Однако ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон планирует передать Киеву управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды для других видов вооружений.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Вашингтон 31 мая обнародует новые санкции против Москвы. Ограничения будут направлены на «борьбу с российской дезинформацией».