Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов

Чиновник не стал уточнять, что именно войдет в новый пакет военной помощи. Однако ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон планирует передать Киеву управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды для других видов вооружений.