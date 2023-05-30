Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрела ПВР в Белгородской области

Вооруженные силы Украины ранее обстреляли пункт временного размещения граждан в Белгородской области. В результате происшествия погиб охранник, еще два человека находятся в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
При обстреле украинские боевики использовали ствольную артиллерию. Попадания пришлись на жилой и административный корпусы. В данном пункте временного размещения проживали граждане из Середы.
«Встретил автобусы с ПВР. Некоторым жителям было плохо: у кого-то сердце прихватило, у кого-то давление», — добавил Гладков.
В скором времени с жителями проведет беседу министр строительства области Оксана Козлитина. Она объяснит им порядок предоставления помощи с разрушенными домами.