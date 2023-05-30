Блинкен: США планируют объявить о новых антироссийских санкциях 31 июня

Соединенные Штаты намерены анонсировать новые санкции в отношении России в среду, 31 июня. Они, в том числе, будут связаны с «поставками дронов» и «дезинформацией РФ», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Россия якобы использует иранские дроны для налетов на украинские территории. Часть санкций также будет направлена на поддержку неких правозащитников.
«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах», — сообщил Блинкен в ходе визита в Швецию.
Россия неоднократно опровергала заявления Запада о поставках иранских беспилотников. Также все обвинения не раз отрицали в Тегеране.