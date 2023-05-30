ООН призвала обеспечить максимальную безопасность Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) придерживается позиции по максимальному обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша.
Во вторник состоится заседание Совета Безопасности ООН, где также будет присутствовать гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ожидается, что он должен озвучить свои принципы обеспечения безопасности ядерного объекта в Запорожской области.
«Наша позиция заключается в том, что ее (ЗАЭС. – Прим. ред.) безопасность следует обеспечивать настолько, насколько это возможно», — сообщил Стефан Дюжаррик.
Между тем Рафаэль Гросси встретился с российским постпредом при ООН Василием Небензей, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Помимо этого, заявлялось и о переговорах главы МАГАТЭ с представителями Украины и Соединенных Штатов.