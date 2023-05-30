ООН призвала обеспечить максимальную безопасность Запорожской АЭС

Между тем Рафаэль Гросси встретился с российским постпредом при ООН Василием Небензей, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Помимо этого, заявлялось и о переговорах главы МАГАТЭ с представителями Украины и Соединенных Штатов.