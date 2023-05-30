Удар украинских БПЛА по Рублевке может «отрезвить» элиту – Марков

Журналисты сообщали, что взрывы произошли утром 30 мая в районе Рублевского шоссе, напугав жителей элитных коттеджей, среди которых немало российских чиновников и крупных бизнесменов – атака украинских беспилотников может произвести на них «отрезвляющий эффект», полагает эксперт.