Удар украинских БПЛА по Рублевке может «отрезвить» элиту – Марков

Российская элита может опомниться после атаки БПЛА в Подмосковье, считает политолог и экс-депутат Госдумы Сергей Марков.
Журналисты сообщали, что взрывы произошли утром 30 мая в районе Рублевского шоссе, напугав жителей элитных коттеджей, среди которых немало российских чиновников и крупных бизнесменов – атака украинских беспилотников может произвести на них «отрезвляющий эффект», полагает эксперт.
«Может они хоть теперь там, на Рублевке, проснутся? Перестанут выпрашивать непозорную капитуляцию у американцев, когда уже по их дворцам дроны бьют?», – предположил Марков в Telegram.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно при атаке БПЛА, но «еще есть над чем работать». Подробнее – в нашей статье.