Андрей Аршавин признался, что не смог уговорить сына перейти в «Зенит»

Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выборе своего сына Арсения, который тренируется в академии московского «Спартака».
Андрей Аршавин признался, что столичный «Спартак» стал любимой командой его 10-летнего сына Арсения, который живет с Юлией Барановской. Об этом обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» рассказал в интервью изданию Sport24.
«Не пора ли перетащить его в школу "Зенита"? Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан "Спартаку", живет этим» — подчеркнул он.
Аршавин является воспитанником «Зенита» и уроженцем Петербурга. Экс-капитан сборной России выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 годы и с 2013 по 2015 годы.