Закон о полном запрете смены пола внесен в Госдуму – Толстой

Депутаты от всех фракций внесли в Госдуму РФ законопроект, полностью запрещающий любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека, сообщил депутат Петр Толстой.
Практически не остается сомнений, что новый закон примут. Авторами документа стали почти 400 парламентариев – проект также исключает государственную регистрацию смены пола без операции, в паспорте.
«К сожалению, таких случаев все больше – западная индустрия трансгендеров пытается просочиться и в нашу страну. Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию – с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», – заявил Толстой в Telegram.
При этом предлагается сделать исключение для врожденных аномалий у детей, но в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии государственной больницы, а не отдельным врачом единолично.
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