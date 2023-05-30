Украинский дипломат Макеев: у Киева есть шанс получить партию истребителей Eurofighter

Киевский режим все еще может добиться поставок истребителей Eurofighter западного производства. Об этом в беседе с телеканалом RTL заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
«Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты», — отметил он.
По его словам, на данный момент ведутся переговоры с ФРГ по вопросам обучения украинских пилотов. Макеев подчеркнул, что по их результатам станет известно, какие западные боевые самолеты на вооружение получат ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком обсудил вопрос о создании «коалиции по истребителям» для Украины. Однако Лондон и Берлин заявили, что не собираются передавать Киеву Eurofighter.