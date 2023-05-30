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В РФС прокомментировали решение об отмене июньского сбора национальной сборной

Спорт
В РФС прокомментировали решение об отмене июньского сбора национальной сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, с чем связана отмена июньского сбора национальной команды.

РФС решил отменить июньский сбор мужской национальной команды после отказа от участия в товарищеском матче Камеруна. Об этом журналистам «Чемпионата» сообщил генсек организации Максим Митрофанов.

«После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», — отметил он.

Сборная России по футболу временно отстранена от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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