В РФС прокомментировали решение об отмене июньского сбора национальной сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, с чем связана отмена июньского сбора национальной команды.
РФС решил отменить июньский сбор мужской национальной команды после отказа от участия в товарищеском матче Камеруна. Об этом журналистам «Чемпионата» сообщил генсек организации Максим Митрофанов.
«После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», — отметил он.
Сборная России по футболу временно отстранена от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.