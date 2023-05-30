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Экс-помощница Байдена призналась, что хочет получить российское гражданство

Политика
Экс-помощница Байдена призналась, что хочет получить российское гражданство

Бывшая помощница действующего главы США Джо Байдена изъявила желание получить гражданство России. Такое заявление сделала сама писатель и публицист Тара Рид.

Американка призналась, что рассчитывает на спокойную и безопасную жизнь на российской территории. Она выразила благодарность друзьям из Москвы за теплый прием. По словам женщины, приятели «приняли ее с распростертыми руками».

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — отметила Рид на пресс-конференции, которую организовала медиагруппа «Россия сегодня».

Экс-помощница Байдена выразила надежду на помощь депутата Госдумы Марии Бутиной в получении паспорта РФ. Парламентарий в свою очередь заверила, что данный вопрос будет поднят на обсуждение на заседании комитета по международным делам.

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