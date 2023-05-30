Кедми заявил о неспособности американских ЗРК Patriot защитить Украину

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не в состоянии защитить территорию Украины от ударов российской авиации. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми.
По словам Кедми, слухи об эффективности американских ЗРК Patriot слишком преувеличены, что было неоднократно доказано во время их неудач в предыдущих войнах. На Украине в борьбе с российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» они себя тоже не проявили, подчеркнул эксперт.
«Уничтожить, сбить "Кинжал" "Пэтриотом" или другой ракетой — это примерно как попасть из пулемета в противотанковый снаряд. Законы физики не позволяют! У Patriot нет способности наведения любой ракеты, даже самой современной, на "Кинжал" — он не может взять эту цель по скорости», — констатировал Кедми.
Помимо этого, на Украине очень мало американских комплексов противовоздушной обороны, поэтому им очень сложно прикрывать целый фронт, добавил эксперт.