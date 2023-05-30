Кедми заявил о неспособности американских ЗРК Patriot защитить Украину

По словам Кедми, слухи об эффективности американских ЗРК Patriot слишком преувеличены, что было неоднократно доказано во время их неудач в предыдущих войнах. На Украине в борьбе с российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» они себя тоже не проявили, подчеркнул эксперт.