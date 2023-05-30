Минобороны Эстонии: в учениях Baltops 23 будут задействованы более 30 кораблей НАТО

Для участия в военно-морских учениях Baltops 23, стартующих в Эстонии 3 июня, прибудут более 30 военных кораблей Североатлантического альянса. Об этом сообщили представители эстонского минобороны.
Отмечается, что в маневрах примут участие военнослужащие из 14 стран НАТО. Самым крупным кораблем, прибывшим к берегам Эстонии, стал флагман 6-го флота США USS Mount Whitney.
«Учения демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах», — заявил командующий ВМС Эстонии Юри Саська.
По его словам, учения Baltops 23 войдут в историю, так как Эстония никогда ранее не принимала у своих берегов такого количества кораблей НАТО.