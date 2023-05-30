Глава Чечни Кадыров назвал режим на Украине террористским и нацистским

Действующее руководство Украины применяет террористические методы в своей «работе». На это обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, официальный Вашингтон закрывает глаза на явные доказательства подобной деятельности со стороны Киева. Чеченский лидер призвал европейские страны задуматься, кого они финансируют на самом деле.
«Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами», — подчеркнул Кадыров в личном Telegram-канале.
Утром 30 мая над Москвой и Подмосковьем было зафиксировано восемь беспилотников. Выяснилось, что Украина совершила террористическую атаку по объектам в столице России. В итоге все дроны были выведены из строя.